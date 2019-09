Céu da Indonésia fica totalmente vermelho; veja o motivo

Parece uma pintura, mas o motivo do céu de uma Província da Indonésia estar vermelho não é boa. O caso aconteceu devido a incêndios florestais que se espalharam em grande parte do país.

Segundo a agência meteorológica da Indonésia, BMKG, as imagens de satélite revelaram diversos pontos de distribuição de “fumaça espessa” na região de Jambi. O professor Koh Tieh Yong, da Universidade de Ciências Sociais de Singapura, explicou que o fenômeno tem a ver com certos tipos de partículas que estão presentes no ar quando há neblina causada pela fumaça.

