A chuva se foi, mas as nuvens ainda preenchem o céu de Capão da Canoa nesta quinta-feira (29). Um sol tímido arriscou aparecer em alguns momentos do dia. Às vésperas do Réveillon, turistas utilizam o tempo nublado e a boa temperatura para se manter saudáveis, focando nos exercícios físicos. Caminhada, pedalada e corrida são frequentes na orla revitalizada no último ano, de Capão a Atlântida. Com a boa temperatura, 27 graus, adequada para o banho de mar, a praia também apresenta movimento.

Foto: Jackson Ciceri / O Sul

Comentários