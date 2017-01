CEUE PrÃ©-Vestibular abre as inscriÃ§Ãµes para curso para estudantes de baixa renda

O CEUE Pré-Vestibular está com as inscrições abertas para o processo seletivo para o curso preparatório para o vestibular da Ufrgs e para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Sem fins lucrativos, o CEUE tem como foco o auxílio a vestibulandos de baixa renda, através da oferta de um curso de baixo custo, com materiais exclusivos e com aulas acontecendo dentro da universidade.

O CEUE Pré-Vestibular conta com 20 professores (alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação da Ufrgs). As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro, no Prédio Centenário de Engenharia, na Praça Argentina, n° 9, em Porto Alegre, das 9h às 17h, e custam R$ 25 ou R$ 20 com 1 quilo de alimento não perecível.

