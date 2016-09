Cezar Schirmer é confirmado novo secretário da Segurança do Rio Grande do Sul; Sartori adianta convocação de 990 policiais

O prefeito de Santa Maria, Cezar Schirmer (PMDB), foi anunciado como novo secretário da Segurança do Rio Grande do Sul. O governador José Ivo Sartori fez o comunicado em entrevista coletiva no Palácio Piratini na tarde desta sexta-feira (2).

Schirmer comandará a pasta em substituição a Wantuir Jacini, que deixou o cargo após uma crise na Segurança Pública estadual, que culminou com o caso de latrocínio da mãe de um aluno do Colégio Dom Bosco, em frente à escola, na semana passada.

O novo secretário afirmou que comandar a pasta nesse momento é a tarefa mais difícil de sua carreira, mas que se sente hábil para o posto. “De todas [as tarefas], é na enésima potência, a mais difícil”, afirmou. Ele acrescentou que pretende “entregar” novamente a segurança pública aos gaúchos em retribuição pela que recebeu da comunidade ao longo de vida pública.

Ele destacou que apesar de poucos recursos, pretende apresentar soluções, por meio de “criatividade e imaginação”, construindo parcerias. Ele pediu um voto de confiança à sociedade gaúcha. “Peço um voto de confiança. Me dêem uma chance”

O governador José Ivo Sartori destacou sua confiança em Schirmer, alegando o político já enfrentou grandes desafios em sua vida como gestor publico. Questionado sobre o caso do incêndio da Boate Kiss, no qual morreram 242 jovens em 2013, quando Schirmer era prefeito de Santa Maria, Sartori afirmou que acompanhou o caso. Ele disse que uma semana após a tragédia foi levar sua solidariedade a Schirmer e às famílias que perderam entes, e que não há nada que desabone o prefeito de Santa Maria, que deixará o cargo para assumir a secretaria estadual. “Schirmer é um homem reto, digno, sério e responsável, foi chamado para essa missão porque não tem nada que desabone a sua vida pública”, afirmou Sartori.

O governador também anunciou a antecipação do chamamento de 770 policiais militares e 220 agentes da Polícia Civil, que estava previsto para janeiro de 2017. Esses PMs se unirão aos 222 que já estão sendo formados na Academia de Polícia Militar.

Aos 64 anos, Schirmer é advogado e tem experiência como vereador, deputado estadual em cinco mandatos e federal entre os anos de 1998 e 2006. Ele também foi secretário estadual da Fazenda, da Casa Civil e da Agricultura. Em 2008, elegeu-se para a prefeitura de Santa Maria. O vice-prefeito José Haidar Farret deve assumir até o final do mandato. (Fabiane Christaldo/ O Sul)

