Cezar Schirmer toma posse como secretário da Segurança do RS

Cezar Schirmer foi empossado oficialmente, na manhã desta quinta-feira (08), como o novo secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O ato ocorreu no gabinete do governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. A nomeação de Schirmer para o cargo foi publicada no Diário Oficial do Estado.

“Tenho consciência do desafio que tenho pela frente e conto com a colaboração de todos. Assumo este cargo com o firme propósito de me somar ao governo para vencer esta guerra”, afirmou Schirmer.

Sartori disse que Schirmer tem experiência, atitude e liderança reconhecida ao longo dos mais de 40 anos de vida pública. “Reconheço no Schirmer uma figura capaz de enfrentar este grande desafio e ele terá a confiança e o apoio de todos nós”, destacou.

