CGU recomenda exoneração

Relatório do Ministério da Transparência e CGU (Controladoria-Geral da União) recomenda a exoneração do presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, Johnni Hunter Nogueira, por não atendimento de requisitos definidos em lei para ocupação do cargo. O documento pede que o Ministério da Agricultura tome providências. Nogueira foi indicado em janeiro do ano passado.

