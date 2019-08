Uma boate localizada na localidade de Solidão, a 60 quilômetros do centro de Mostardas, foi alvo de uma chacina na madrugada deste sábado (10). Até o momento, há registro de que cinco pessoas morreram: três homenes e duas mulheres. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

As causas do crime ainda não estão claras. No local, foram encontradas pelo menos três cápsulas diferentes de munição.

