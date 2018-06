A prefeitura de Porto Alegre está chamando credores para negociação de precatórios. Os interessados em aderir às tratativas devem manifestar interesse até o dia 30 no Protocolo Central da prefeitura (Avenida 7 de setembro, 1.123), das 9h às 16h. São oferecidos créditos com redução de 40% do valor devido.

