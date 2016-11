Chance de anistia ao caixa 2 causa revolta nas redes sociais

Enquanto a Câmara dos Deputados discute incluir a polêmica proposta que pode anistiar o caixa 2 no projeto de 10 Medidas de Combate à Corrupção, a hashtag #anistiacaixa2nao é o assunto mais falado no Twitter no Brasil nesta quinta-feira (24), e também aparece entre os trending topics mundiais da rede social.

A possibilidade de os deputados federais aprovarem uma anistia ao Caixa 2 para aqueles que cometeram o crime antes que a lei que prevê as 10 Medidas seja promulgada abre brecha para, na prática, invalidar grande parte das investigações da Lava Jato que avançam sobre o financiamento eleitoral de políticos de todos os maiores partidos brasileiros.

Diante disso, a população vem compartilhando na rede social críticas a deputados, sobretudo ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentando sobre o atual cenário político e até publicando xingamentos.

“Passando pela TL: Moro diz que anistia pode prejudicar Lava Jato. (Mas não há barulho de panelas nem de buzinaço)”, postou o escrito Paulo Coelho, com a imagem da nota pública divulgada pelo juiz federal do Paraná. No texto, Sérgio Moro afirma que a anistia é “questionável” e “estimula o desprezo à lei”.

O também escritor Marcelo Rubens Paiva publicou: “Dessa vez não é esquerda x direita, vermelho x amarelo, mortadela x coxinha. É moral e ética: honesto contra corruptos #AnistiaCaixa2NAO”.

“O povo tem direito a saber quem está votando a favor da anistia. Até porque só vota a favor dessa aberração quem deve”, afirmou em sua conta no Twitter a advogada Janaina Paschoal, uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

“salvar a própria pele”

Na noite desta quarta-feira (23), a Comissão Especial que analisou as 10 Medidas, aprovou uma proposta que não incluía a anistia à prática do caixa 2 nas campanhas eleitorais e a previsão de punir magistrados e integrantes do Ministério Público Federal por crime de responsabilidade.

Logo após a aprovação deste texto, contudo, começaram as articulações dos deputados para a votação do projeto no plenário, que duraram até a madrugada. Líderes de praticamente todos os partidos, com exceção da Rede e do PSOL, vão tentar derrubar o texto do relator Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e aprovar um projeto substitutivo no plenário da Casa.

