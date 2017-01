Chance remota de habeas corpus faz Eduardo Cunha demonstrar abatimento na penitenciÃ¡ria

Relatos de quem esteve com o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em Curitiba (PR), onde ele está preso, indicam que o ex-presidente da Câmara está mais abatido.

Cunha apostava todas as fichas em conseguir um habeas corpus no final do ano passado, por uma decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Mas ele perdeu a esperança após a análise ser levada ao plenário pelo ministro Teori Zavascki, que morreu na semana passada após acidente aéreo.

Análise realista aponta que a chance de Cunha ser solto pelo plenário do STF é praticamente nula. (AG)

