O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel Al-Jubeir, reafirmou nesta terça-feira que seu país não impôs um “bloqueio” ao Catar, apesar do fechamento de sua fronteira terrestre e do embargo às companhias aéreas do país. “Não há um bloqueio contra o Catar. Os portos estão abertos, os aeroportos estão abertos”, declarou à imprensa Adel Al-Jubeir.