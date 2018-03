Chanceler sul-coreana viajará aos Estados Unidos para discutir o encontro entre o ditador da Coreia do Norte e o presidente americano

A chanceler da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, viajará na quinta-feira (15) a Washington para se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, e discutir o encontro entre o presidente americano Donald Trump e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

“Os chefes da diplomacia sul-coreana e americana planejam compartilhar suas avaliações do recente e rápido progresso na península coreana”, informou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul em um comunicado sobre a visita da chanceler.

“Ambos discutirão em detalhes como cooperar estreitamente para conseguir a desnuclearização da península, assim como as conversas entre os EUA e a Coreia do Norte”, completou a nota. A viagem da chanceler foi marcada depois de Trump ter anunciado, na semana passada, que aceita o convite de Kim Jong-un para um encontro, que deve ocorrer em maio. O papel da Coreia do Sul como mediadora da reunião foi essencial.

Nos diálogos entre as duas Coreias, motivados pela participação do regime de Pyongyang nos Jogos Olímpicos de Inverno, uma delegação sul-coreana viajou à capital do país vizinho na última semana e se reuniu com Kim. Ele afirmou que aceita a desnuclearização se houver garantias de que o país não sofrerá uma invasão militar.

A mesma delegação viajou a Washington para repassar a mensagem a Trump, assim como o convite de Kim para realizar o primeiro encontro da história entre líderes dos EUA e da Coreia do Norte. Na reunião entre os chanceleres, Kang também conversará com Tillerson sobre assuntos econômicos e comerciais recentes, incluindo as medidas protecionistas americanas.

A Coreia do Sul considera que a decisão de Trump de impor de taxas de importação sobre o aço terá grande impacto para a economia do país, terceiro maior exportador do metal para os EUA.

A Casa Branca confirmou que Trump irá encontrar Kim “até maio”, mas ainda é preciso definir com mais exatidão uma data e local. Há uma “chance especulativa” de que a reunião aconteça no vilarejo de Panmunjom, pertencente à Coreia do Norte, mas considerada parte de uma zona desmilitarizada entre as Coreias. Mas, para John Park, pesquisador de um grupo de estudos sobre as região, o encontro deverá acontecer em “uma locação neutra” como a China.

“Os Estados Unidos vão pressionar pela desnuclearização total e a Coreia do Sul também já disse que este é seu objetivo principal”, declarou Bruce Bennett, analista da consultoria RAND Corporation. “Mas é importante lembrar que Kim já disse várias vezes que eles não irão abrir mão de suas armas nucleares”, prosseguiu.

Outros pontos que podem ser levados à discussão são a repatriação de americanos hoje impedidos de sair de Pyongyang e a assinatura de um acordo de paz.

