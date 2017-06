As chances de desenvolver miopia aumentam com menos tempo ao ar livre

A transição da vida do campo para os centros urbanos trouxe diversas alterações na saúde do ser humano. Estudos recentes mostram como a dos olhos sofreu. Segundo revisões científicas, a falta de exposição ao ar livre estaria agindo como gatilho para o desenvolvimento de miopia para quem tem predisposição por herança genética.

Nos últimos 50 anos, o número de míopes duplicou. Até 2050, estima-se que quase metade da população tenha o problema. Comumente diagnosticado na infância, as pessoas com miopia têm dificuldade de enxergar com clareza objetos distantes.

“Temos visto mesmo aqueles de pouco risco genético ficando míopes. É o efeito do ambiente no gene. Ainda não se sabe a relação entre a exposição ao ar livre e a miopia, mas essa conexão existe. Por isso, crianças com atividades ao ar livre, de duas a quatro horas por semana, têm menos chances de desenvolver a miopia no futuro”, diz Wallace Chamon, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Há ainda a especulação de que o uso cada vez mais comum e precoce por crianças de aparelhos digitais com telas LCD, com muito tempo focando a vista em objetos próximos, possa estar influenciando o aumento de casos.

“O que preocupa é que para cada cem míopes, de 8 a 10 tem alta miopia (a cima de 7 a 8 graus), que pode gerar problemas de retina, glaucoma. Prejudica a qualidade de vida”, alerta o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto.

A miopia está entre as primeiras causas de cegueira no mundo.

O que é miopia

A miopia é um erro refrativo do globo ocular no qual a imagem dos objetos no olho é focada incorretamente, isto é, os objetos são focados à frente da retina, fazendo com que a visão dos objetos distantes pareça turva.

Para melhor perceber o significado de miopia, imagine a imagem de um dado objeto a passar através do olho. A imagem com visão normal deve formar-se na retina. Esta, posteriormente, transmite as informações ao cérebro através do nervo ótico.

No olho com miopia, a imagem não é formada corretamente na retina, mas sim à frente da retina. Assim, a imagem transmitida ao cérebro não corresponde à imagem correta

Olho seco

Muito comum no inverno por causa da exposição ao frio, a síndrome do olho seco acontece quando os olhos produzem quantidade insuficiente de lágrimas e não têm a lubrificação necessária. Dentre os principais sintomas estão irritação dos olhos, que ficam vermelhos, coceira ou ardência, além de lacrimejamento, visão turva e sensibilidade ao vento e à luz.

Segundo Gustavo Bonfadini, oftalmologista do Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro, para esses casos é comum a prescrição de lágrimas artificiais, colírios lubrificantes e o uso de tampões, impedindo ou dificultando o escoamento da lágrima olho afora.

O médico acrescenta ainda que também é importante beber bastante água nesta época e adotar uma alimentação saudável. “O importante é o paciente procurar o médico oftalmologista para avaliação e tratamento. (AG)

