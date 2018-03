Chapa 1 vence eleições no CRO/RS

Vitória absoluta em primeiro turno… Pela primeira vez na história do Conselho Regional de Odontologia/RS (CRO/RS), a eleição para composição da Plenária que estará no comando da Instituição no biênio 2018/2020 ocorreu (14/3) online, o que permitiu ao cirurgião-dentista votar sem sair do lugar.

O mapa da votação contabilizou 9.949 votos, destes 6.583 para a Chapa 1; 2.263 para a Chapa 2; 387 votos brancos e 716 nulos. O resultado final foi auditado por uma empresa licitada e contratada pelo CFO, que atestou regularidade do pleito.

Em sua primeira manifestação, como conselheiro reeleito e atual presidente, o CD Nelson Freitas Eguia, ratificou o compromisso com os inscritos de dar continuidade a todos os projetos implementados ao longo do primeiro mandato e garantiu o desenvolvimento de novas ações, que venham ao encontro das necessidades e anseios da classe. “A valorização da profissão e a união da Odontologia gaúcha em torno de seus pleitos, entre os quais a presença efetiva na contemporaneidade é nosso compromisso”.

