Chapa quente

Os mineradores e industriais do setor de aço do País querem levar os Estados Unidos ao “banco dos réus” na OMC (Organização Mundial do Comércio) – comandada com total imparcialidade pelo brasileiro Roberto Azevedo – diante da decisão do falastrão presidente Donald Trump de sobretaxar a importação do aço brasileiro em 25% nos EUA, grande consumidor do produto. O governo de Michel Temer acaba de desonerar por 40 anos as petroleiras – algumas delas norte-americanas – na importação de plataformas e equipamentos (com aço processado) para exploração no pré-sal.

Pá no ferro

Enquanto os Estados Unidos taxam o aço brasileiro, há uma leva forte de suíços e suecos investindo na mineração e em terras em Niquelândia (GO), desde ano passado.

Wagner na lista

Jaques Wagner continua o “plano B” do PT para disputar o Palácio do Planalto. Petistas cravam que só é investigado, não tem processo na Justiça Eleitoral, não é ficha-suja e, por lei, pode se candidatar

Acarajé na urna

Um lembrete: quando disputou o governado da Bahia, Wagner tinha 2% das intenções a três meses da eleição, mas virou o jogo e foi eleito no 1º turno.

Ex-mulher x Valdemar

Nesse processo em que a Justiça dos EUA proibiu o ex-deputado Valdemar da Costa Neto de entrar no país há, no bojo, o divórcio mal resolvido dele com a socialite Maria Christina Caldeira, que pede a divisão de bens do casal. Ela avisa que quer detonar esquemas dele.

Meteoro

O advogado Tulio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, será anunciado como coordenador da campanha de Ciro Gomes (PDT) à presidência da República na quinta-feira, quando Ciro lançará a sua pré-candidatura. Túlio concorrerá a deputado federal por Pernambuco.

Calendário Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu à Associação Comercial do Rio de Janeiro para adiar até o mês que vem a homenagem que iria receber nesta segunda-feira. Ele quer chegar ao evento já como pré-candidato ao Planalto pelo seu partido e fazer discurso como tal.

Colete eleitoral

Até lá, a agenda de Maia na semana que vem será tomada pelo assunto da segurança pública no Rio de Janeiro, e ele não deve sair de Brasília nem neste fim de semana.

Barbosa “in cash”

Boa parte do PSB desistiu de assediar o ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa para ser o candidato a presidente pela legenda. Aliás, Barbosa vai bem. Ele cobra até R$ 80 mil por palestra.

Que bagulho é esse?

Na reunião do Conad (Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas) no Ministério da Justiça, na última quinta-feira, uma representante do Conselho Federal de Assistentes Sociais soltou essa: “Ninguém fala dos agrotóxicos nos pés de maconha”. Está entendendo muito…

Saia-justa

Aliás, na reunião, duas representantes – do Conselho de Psicologia e da Assistência Social – deixaram a mesa contrariadas, causando constrangimento, tão logo o Conad aprovou a proposta do ministro Osmar Terra sobre a política antidrogas.

Sem legalização

Ficou decidida a posição do governo: não legalização de drogas (mesmo para tratamento de saúde), aprovação do conceito de abstinência em tratamento para viciados e inclusão de comunidade terapêutica em lugar de instituição social de acolhimento.

“Jab” do Popó

Amigo do baiano Acelino “Popó” Freitas, o ator Antônio Pitanga vai fazer o papel de um professor de boxe no seriado sobre o pugilista, que será exibido pela TNT e terá como diretores Walter Salles e Sérgio Machado. No elenco também estão o protagonista Daniel Rocha e Wagner Moura, que viverá o irmão do lutador.

