Chapecoense apresenta mais dois reforços para 2017

Após a apresentação do elenco para a pré-temporada de 2017, a Chapecoense continua anunciando reforços. Os mais recentes são o volante Amaral e o lateral Zeballos, que fardaram oficialmente o uniforme verde e branco durante uma entrevista coletiva neste sábado. Ambos atuarão por empréstimo de um ano, com opção de compra pelo clube catarinense.

Willian José de Souza, conhecido como Amaral, foi revelado no Goiás, onde atuou por nove anos, antes de ser vendido ao Palmeiras, que por sua vez o emprestou ao Coritiba em 2016. Já Emílio Zeballos vem do Defensor de Montevidéu, time uruguaio que o revelou – no ano passado ele quase foi para o Grêmio, mas o negócio não se concretizou.

A Chapecoense, que do dia 29 de novembro perdeu a maioria de seu elenco no acidente aéreo próximo a Medellín (Colômbia), já havia anunciado nas últimas semanas o zagueiro Douglas Grolli, os meias Nadson e Dodô e os atacantes Rossi e Niltinho. Outros reforços devem chegar em breve.

Comentários