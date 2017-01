Chapecoense deve trazer goleiro que esteve nos planos do Barcelona

A Chapecoense está praticamente acertada com o experiente goleiro Artur Moraes, 35 anos e 1m92cm de altura, formado nas base do Paulista de Jundiaí (SP) e que atuou no Coritiba (PR) e no Cruzeiro (MG) mas passou a maior parte da carreira na Europa, vestindo o uniforme de clubes como Roma, Siena (Itália), Sport Lisboa e Benfica (Portugal). Ele também esteve nos planos do Barcelona (Espanha) em 2013, mas o negócio não se concretizou.

Artur deve desembarcar em Chapecó (SC) nesta quarta-feira para assinar a papelada. A sua chegada deve proporcionar um aprendizado-extra aos dois arqueiros do elenco: Luiz Carlos, oriundo das categorias de base do próprio clube catarinense, tem 20 anos, enquanto o ex-Juventude Elias, apresentado nessa segunda-feira, tem 21.

O clube, que perdeu quase todo o seu elenco em um acidente aéreo na Colômbia em novembro, também estaria negociando a contratação do zagueiro Victor Ramos, que atuou pelo Vitória (BA) em 2016. O atleta esteve no centro de uma polêmica envolvendo uma possível escalação irregular no Campeonato Brasileiro do ano passado, conforme denunciado pelo Inter.

