Chapecoense vai ganhar 1 milhÃ£o de reais por amistoso com Barcelona

A Chapecoense será a convidada de honra do torneio Joan Gamper em 2017, e vai receber 250 mil euros do Barcelona (1 milhão de reais). A anfitriã da festa formalizou o convite ao time catarinense, que terá as despesas pagas para participar do evento.

“O Barça pagará a viagem, a estadia e todo o restante para que se realize o jogo. O Barcelona é um clube irmão que nos ajudará”, disse Plinio Davi, presidente do conselho da Chape. Nesta sexta, o clube apresentou Vagner Mancini como o novo treinador, e confirmou Rui Costa como o novo executivo de futebol. (AG)

