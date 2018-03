Charles Master e Cartolas no 3º Festival de Cerveja Artesanal do Canoas Shopping

O Canoas Shopping traz nomes consagrados do pop rock gaúcho para embalar a terceira edição do Festival de Cerveja Artesanal que acontece nos dias 17 e 18 de março, das 12h às 22h no seu estacionamento coberto.

No sábado, dia 17, os shows começam às 16h com a banda de samba rock Eu, Tu, Eles; seguido pela banda de rock independente Trápala que sobe ao palco às 18h. Charles Master encerra as apresentações do dia a partir das 20h trazendo sucessos do TNT e da sua carreira solo.

Dia 18, domingo, os espetáculos começam mais cedo, às 14h30 com a apresentação do músico de reagge, surf music e rap Topa. Às 16h é a vez da banda de indie rock Alpargatos e, às 18h, a Soul Brazz apresenta releituras vintage de grandes sucessos da música popular. O encerramento dos shows acontece às 20h com a banda Cartolas trazendo o melhor dos seus quatro discos.

O evento reunirá uma grande variedade de cervejas artesanais, vendidas diretamente pelos produtores das cervejarias Irmãos Ferraro, Clandestina, Edelbrau, Oito, Maniba, Javali Beer, Fat Bull, Old Captain, Alcebier e Diefen.

Voltado não só para os apreciadores de cervejas artesanais que buscam novos sabores, o 3º Festival da Cerveja Artesanal também tem tudo para agradar cervejeiros que querem trocar experiências sobre a bebida mais consumida no Brasil.

E na hora que bater aquela fome, os visitantes poderão se deliciar com os lanches dos food trucks: Kachurrasco Dodo, Pankecas da Vovó, Cacau & Leite Brigaderia, Julay´s e Pueblo.

O 3º Festival da Cerveja Artesanal acontece das 12h às 22h dos dias 17 e 18 de março no estacionamento coberto do Canoas Shopping. A entrada é franca.

Shows

Shows

Sábado – 17/03

· 16h – Eu, Tu, Eles/ 18h – Trápala / 20h – Charles Master

Domingo – 18/03

· 14h30 – Topa/ 16h – Alpargatos/ 18h – Soul Brazz / 20h – Cartolas

