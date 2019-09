Charli XCX afirma que Kylie Jenner “seria uma popstar incrível”

Charli XCX é conhecida mundialmente não só por suas músicas, mas também por suas parcerias, como por exemplo em “Fancy”, com Iggy Azalea, “Flash Pose”, com Pabllo Vittar, “1999”, com Troye Sivan, entre outras. Mas ela ainda tem sonhos de produzir junto com Grimes, Miley Cyrus, Pierre et Gilles, Heji Shin e entre elas está Kylie Jenner, mesmo não sendo cantora. Charli disse que a socialite “seria uma popstar incrível”.

“A estética seria tão boa. Imagine um álbum de Kylie Jenner produzido por SOPHIE! As músicas seriam icônicas, haveria bons momentos na discoteca por lá, mas também haveria uma música muito emocionante sobre a filha dela e seria muito sincera e real, como toda balada de piano com a batida da SOPHIE”, afirma. E acrescenta “se ela quiser fazer a transição para a música, deveria me ligar. Ela provavelmente não vai, mas deveria”.

Charli comentou sobre a parceria com Miley, que tocaram juntas no BBC Radio 1’s Big Weekend, mas nunca estiveram juntas em estúdio. “Nunca gravamos ou estivemos juntas em um estúdio, nem falamos sobre isso. O dia da performance foi apenas a segunda vez que nos encontramos, o que foi uma loucura. Ela apenas me twittou como: ‘Olá, você quer tocar ‘We Can’t Stop’ juntas?”. Ela não tem meu número, eu não tenho o número dela, então foi literalmente um pedido público. Eu estava tipo, ‘Totalmente!’, O tempo todo enlouquecendo – de um jeito bom. Por sorte, eu estava no Twitter naquela época, porque odiaria parecer estranho se não respondesse”.

