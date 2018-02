Chás e sucos que ajudam a curar a ressaca

A realidade é esta: muita gente exagera na bebida no Carnaval. Todo mundo sabe que beber com moderação é o recomendável, mas as pessoas acabam se empolgando, ficam o dia inteiro com os amigos e acabam bebendo demais, o que provoca aquela ressaca no dia seguinte. Os sintomas mais comuns são as dores de cabeça, náuseas e enjoos, provocados pela desidratação que o álcool causa no organismo e pela quantidade de toxinas ingeridas. Mas nem tudo está perdido: confira quatro sucos e chás que ajudam a curar a ressaca.

Chá de gengibre

O gengibre é um remédio natural contra as náuseas. Além disso, ele é bom para combater a azia e também os gases. Para fazer o chá, utilize 1 colher de sopa de gengibre para 1 xícara de água. Ferva a água, desligue o fogo, coloque o gengibre e deixe por 15 minutos em infusão antes de bebê-lo.

Chá de hibisco

Muitas pessoas bebem o chá de hibisco com o objetivo de perda de peso, mas saiba que ele também pode te ajudar a aliviar os desagradáveis sintomas de ressaca. Ele age no fígado e nos rins, ajudando a aumentar a eliminação das toxinas. Fica a dica!

Suco de abacaxi, hortelã e gengibre

No dia após os exageros alcoólicos, é importante se hidratar bem. O abacaxi é uma fruta rica em água e o gengibre ajuda a aliviar as náuseas. A hortelã é digestiva e vai te ajudar com os gases e inchaço abdominal. Se puder utilizar a água de coco, melhor ainda: ela é considerada um isotônico natural, ideal para repor os líquidos perdidos.

Suco de melão, limão e laranja

Para se hidratar bem, faça um suco de melão, limão e laranja. O melão tem bastante água, o limão faz bem ao fígado e a laranja ajudar a repor sódio e potássio. Um copo de suco perfeito para espantar a desidratação e a fadiga que a ressaca pode causar!

