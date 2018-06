O poderoso líder chavista Diosdado Cabello foi eleito por unanimidade nesta terça-feira (19) presidente da governista Assembleia Constituinte, que rege a Venezuela com poder absoluto, no lugar da ex-chanceler Delcy Rodríguez. “Por decisão unânime, foi eleito Diosdado Cabello Rondón como presidente da Assembleia Nacional Constituinte”, anunciou a vice-presidente do órgão, Tania Díaz.