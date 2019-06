Chay Suede e Laura Neiva serão pais de uma menina, segundo colunista

Como já sabemos, o casal Chay Suede e Laura Neiva esperam seu primeiro filho! O anúncio foi feito no mês de abril e os fãs já começaram a especular qual seria o sexo do bebê. Foi então que nesta terça-feira (18) o jornalista Leo Dias publicou uma nota em sua coluna diária no jornal O Dia, em que afirma que se trata de uma menina! Segundo informações, a novidade foi revelada no último dia 2 deste mês, em um tradicional chá de revelação feito para a família.

Juntos desde 2014, Chay e Laura se conheceram durante as gravações do filme “Jonas”. Após algumas idas e vindas, os dois marcaram a data do casamento e subiram ao altar. Por enquanto, ainda não houve nenhum comunicado oficial.

