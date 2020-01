Acontece Chef André Motta promove workshop Pães do Mundo

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Uma viagem pelo mundo através de quatro receitas de pães: o workshop Pães do Mundo, ministrado pelo chef André Motta, proporcionará a experiência de produzir focaccias, baguettes, pão sírio e pão de bicarbonato neste sábado, 18 de janeiro, das 14h às 18h na La Croissanterie Bom Fim (Rua Ramiro Barcelos, 1829). As inscrições custam R$ 150,00 e devem ser feitas através do Sympla.

Inscrições pelo site www.sympla.com.br/workshop-paes-do-mundo__760119

La Croissanterie

Um pedacinho de Paris em plena Rua Ramiro Barcelos. Essa é a La Croissanterie, que há mais de dois anos de funcionamento, oferece diversas receitas tipicamente francesas, preparadas pelo empresário André Motta Soares, com destaque para os croissants.

Inaugurada em 2017, a La Croissanterie oferece em seu cardápio diversas opções de croissants, crepes, bolos, quiches, tortas, creme brûlée e doces, além de pratos do dia para o almoço.

A ideia de trabalhar com a temática francesa veio por conta de suas memórias afetivas. André já viajou diversas vezes para o país europeu e lá se encantou pelas croissanteries e boulangeries espalhadas pela Cidade Luz. A casa reúne diversos amantes da cultura francesa, que além da decoração e o cardápio, também aproveitam para participar de cursos de gastronomia e de francês.

A La Croissanterie funciona de segunda a sábado, das 09h às 19h, na Rua Ramiro Barcelos, 1829.

