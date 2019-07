Chef Carlos Kristensen promove vivência gastronômica na Casa Alma

No sábado, 27 de julho, o chef Carlos Kristensen promove uma vivência gastronômica na Casa Alma, na Praia da Silveira, SC. “Cozinhando e Contemplando” é um encontro intimista, como se o chef estivesse em casa cozinhando para os amigos. Em um clima descontraído e acolhedor, Kristensen prepara um cardápio de inverno que traz o melhor dos frutos do mar locais, carnes do Pampa Gaúcho, acompanhados de insumos da horta do local.

Além de poderem experienciar o lugar – a Casa Alma localiza-se em um terreno abraçado pelo mar e a montanha – os participantes poderão acompanhar todo o processo de produção do jantar. “É uma experiência de aproximação com o cozinheiro e os convidados, em uma casa muito especial e uma gastronomia para ficar na memória”, revela o chef. O evento inicia às 17h, para aproveitar o pôr-do-sol e a vista do espaço e também todo o preparo do menu.

O guitarrista Fernando Noronha assina a trilha da noite, promovendo um show com os clássicos do blues e também composições autorais. As vagas são limitadas e os ingressos custam R$ 450,00 e as reservas devem ser feitas pelos telefones (48) 99154.7772 e (51) 99982.7631

Carlos Kristensen é um dos maiores defensores e divulgadores dos ingredientes gaúchos no Brasil. Seu projeto Internacionalmente Local estuda os biomas e produtos gaúchos e fomenta o trabalho de dezenas de produtores do RS.

O chef carrega uma extensa lista de premiações, sendo um dos principais nomes do cenário gastronômico do sul do país, e seu restaurante, Hashi, já foi vencedor do guia Veja Comer e Beber Porto Alegre o Melhor Contemporâneo por 08 anos consecutivos.

Seu mais novo empreendimento, o UM Bar&Cozinha, inaugurado em setembro de 2017, apresenta um cardápio de comida simples e saborosa, de ingredientes orgânicos e sazonais, onde reúne o trabalho de mais de 80 famílias de pequenos produtores artesanais.

