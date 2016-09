Chef se confunde e come sanduíche com “patê” de comida para cachorro

Apesar da sua experiência na cozinha, o chef britânico Josh Barraclough, 23 anos, confundiu-se ao preparar um sanduíche e acabou comendo uma mistura reservada para o seu chihuahua de estimação. No Facebook, a namorada de Josh, Abigail Tina Elliott, postou uma foto do recipiente plástico com a comida congelada e explicou a situação: “Pedi ao Josh para dar alimentar o cachorro. Ele perguntou três vezes onde estava a comida. Eu disse que estava na vasilha branca na geladeira, e ele voltou tipo: ‘qual vasilha branca?'”.

Comida de chihuahua.

Foi só aí, na manhã seguinte, que o homem se deu conta: havia feito um sanduíche usando a comida de Hulk, o cãozinho, como recheio.

Josh afirma que a confusão só aconteceu por conta do cansaço. “Cheguei do trabalho por volta das 23h, e quando peguei esse pote na geladeira achei que tivesse patê dentro. Não tinha nenhuma etiqueta nele”, explicou. “Eu nem gosto tanto assim de patê, normalmente prefiro presunto ou queijo, mas eu tinha trabalhado e apenas queria algo para comer”.

Segundo ele, as pessoas têm se divertido com a história e, no final, ele diz que o sabor não estava assim tão ruim. “Para ser honesto, eu comi a coisa toda e não parecia tão ruim, tinha apenas um sabor de cebola para mim”, descreve e acrescenta: “Mas eu não comeria novamente por vontade própria”. Para a namorada de Josh, com quem ele tem uma filha, a situação ficou mais divertida pelo detalhe da profissão: “O fato de ele ser um chef de cozinha deixou tudo ainda mais engraçado”. Na rede social, a publicação teve mais de 28 mil curtidas e 3,8 mil compartilhamentos de internautas divertidos e impressionados com a história.

