Chefe da agência ambiental dos EUA renuncia

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a saída de seu chefe do organismo de proteção do meio ambiente, Scott Pruitt, em meio a escândalos relacionados com seu estilo de vida e uso de fundos públicos. “Aceitei a renúncia de Scott Pruitt de seu posto como chefe da Agência de Proteção Ambiental”, disse Trump em um tuíte, após meses de especulações sobre o destino de Pruitt.

