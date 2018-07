Chefe de comunicação de Crivella pede exoneração

A subsecretária de Comunicação da Prefeitura do Rio, Inni Vargas, pediu demissão nesta segunda (9). Oficialmente, Inni nega que a decisão tenha sido tomada por causa da crise instaurada na semana passada após a reunião do prefeito Marcelo Crivella com pastores. Ela teria pedido exoneração porque teria cansado de orientar Crivella como agir em sua estratégia de comunicação e nunca ser ouvida.

