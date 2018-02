A chefe de cozinha do ex-governador do RJ, Sérgio Cabral, e sua governanta recebiam salários pelo Sesc/Senac, segundo o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (23), o presidente da Fecomércio e ex-presidente do Sesc/Senac, Orlando Diniz, foi preso por agentes da Polícia Federal em mais um desdobramento da Lava-Jato no Rio.

