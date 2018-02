Chefe de facção criminosa de São Paulo é encontrado morto no Ceará

Um dos chefes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, foi encontrado morto na tarde de sexta-feira (16), em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Ao lado dele estava o corpo de Fabiano Alves de Souza, conhecido como Paca.

As informações foram confirmadas pelo procurador Marcio Sérgio Christino. De acordo com o promotor, os dois eram foragidos da Justiça de São Paulo e líderes da facção criminosa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, os corpos estavam na área de uma reserva indígena e sem identificação. A polícia investiga quem são os autores do crime.

Gegê do Mangue

Rogério Jeremias de Simone era considerado pelo Ministério Público de São Paulo o número 3 na escala de chefia do PCC. Havia a suspeita de que ele estivesse controlando o tráfico de drogas no Paraguai.

Em abril de 2017, o promotor Rogério Leão Zagallo disse que “a última informação recebida pela Polícia Federal é da suspeita de que Gegê esteja no Paraguai desde que fugiu”.

“O PCC está abrindo seus tentáculos para países da América Latina e ele teria ido para lá controlar o tráfico de drogas para a facção.”

A PF (Polícia Federal) investiga se Gegê teria coordenado o assalto a empresa de valores, treinando criminosos para usar fuzis, metralhadoras .50 e explosivos.

Além disso, a PF apura se o fugitivo estaria planejando dar fuga a Marcos Camacho, o Marcola, que está preso no presídio de segurança máxima de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Marcola é apontado como chefe do PCC. Tráfico de drogas e assaltos são alguns dos crimes praticados pelo PCC para obter dinheiro para a facção que age dentro e fora dos presídios paulistas.

