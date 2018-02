Chefe de facção morre em confronto com a polícia

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (26) após trocar tiros com policiais do Batalhão de Choque da PM em São Gonçalo do Amarante, cidade da Grande Natal (RN). Wanderson Wagner do Nascimento Rolemberg, o “Marrom da África”, era considerado um dos principais chefes do Primeiro Comando da Capital no Rio Grande do Norte, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar.

