Domenico Giani, o chefe de segurança do Vaticano e principal guarda-costas do papa Francisco, renunciou aos cargo nesta segunda-feira (14) devido ao vazamento de informações de uma investigação sobre supostas irregularidades financeiras no Vaticano. O pontífice aceitou o pedido de renúncia. Giani, de 57 anos, estava nessa função desde 2006.