Apontado como um dos principais líderes da facção PCC no Paraguai, o traficante brasileiro Eduardo Aparecido de Almeida, conhecido como Pisca, foi preso na quarta (18) em uma casa de luxo em Assunção, junto com um agente da polícia local que o protegia. O brasileiro contava com seis ordens de captura por delitos ligados ao tráfico de drogas e armas, associação criminosa, sequestro e homicídios.

