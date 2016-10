Chefe obriga suas funcionárias a beijá-lo todos os dias na boca antes de começarem a trabalhar e causa revolta na internet

A atitude de um patrão causou revolta na internet. O chefe de uma cervejaria em Pequim, na China, foi gravado exigindo que todas as suas funcionárias o beijassem na boca antes de começar o trabalho. Todos os dias, ele obriga as mulheres a formarem uma fila para então beijá-lo. As funcionárias alegam que aceitaram essa condição por medo de perder o emprego.

Depois que as imagens foram divulgadas, o homem foi atacado nas redes sociais. Um dos argumentos usados por ele para justificar sua atitude é que o beijo gera um ambiente de trabalho positivo entre funcionários e patrões.

