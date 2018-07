Chefes de Estado, astros do esporte, da música e do cinema estarão presentes na final do Mundial, neste domingo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, além de outros chefes de Estado e primeiros-ministros, junto a astros do esporte, da música e do cinema estarão presentes no estádio Luzhniki, em Moscou, neste domingo, para a final do Mundial, entre Croácia e França.

“Vladimir Putin assistirá à cerimônia de encerramento do Mundial 2018 e a acompanhará a partida final”, anunciou neste sábado, o Kremlin em um comunicado oficial.

No breve comunicado, a Presidência russa disse que dez chefes de Estado e Governo presenciarão o encerramento do maior torneio de futebol do planeta. Além dos presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Croácia, Kolinda Gravar-Kitarovic, no camarote de honra estarão, entre outros estadistas, o emir do Catar, Tamim al Thani, cujo país sediará o próximo Mundial, em 2022.

Entre os convidados estão também o líder da Palestina, Mahmud Abbas, os presidentes do Gabão, do Sudão, da Belarus, da Moldávia e da Armênia, e os primeiros-ministros da Hungria e do Quirguistão.

O cantor e ator norte-americano Will Smith – autor junto com o porto-riquenho Nicky Jam e a albanesa Era Istrefi do hino oficial do Mundial, “Live it up” – se apresentará na cerimônia de encerramento.

O líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, que já assistiu às semifinais, é esperado para a final, apesar de seu país, a Inglaterra, ter disputado e perdido o terceiro lugar.

O superastro do atletismo Usain Bolt, aposentado desde o ano passado, é outro nome confirmado.

Convidados croatas

A Associação Croata de Futebol anunciou que convidou todos os jogadores que representaram o país no Mundial de 1998, além do técnico daquele ano, Miroslav Blazevic, para acompanhar a decisão deste domingo, quando muitos apostam que o crota Luka Modric é o forte candidato a ser melhor jogador do Mundial. Trata-se de um reconhecimento para os heróis que deram à Croácia o surpreendente terceiro lugar do torneio há 20 anos.

Aquela era, até então, a melhor campanha croata em Mundiais. Até que os comandados de Zlatko Dalic surpreenderam e garantiram vaga na decisão deste ano, na última quarta-feira, ao derrotarem na semifinal a Inglaterra, por 2 a 1, na prorrogação, em Moscou.

“A grande geração de 1998, que fez com que a Croácia fosse celebrada por todo o mundo, vai ter a chance, junto de milhares de torcedores croatas, de testemunhar o novo maior sucesso do futebol do país”, apontou a Associação Croata.

Presidente da entidade, Davor Suker era o atacante daquela seleção e terminou o Mundial de 1998 como artilheiro. Por conta de seu atual cargo, já era nome certo na decisão no Estádio Luzhniki, assim como esteve nas outras partidas do país no torneio.

Além de Suker, poderão estar no estádio domingo os ex-goleiros Drazen Ladic, Marjan Mrmic e Vladimir Vasilj, os ex-defensores Slaven Bilic, Goran Juric, Zvonimir Soldo, Ante Seric, Dario Simic, Igor Stimac e Igor Tudor, os ex-meio-campistas Aljosa Asanovic, Zvonimir Boban, Robert Jarni, Krunoslav Jurcic, Zoran Mamic, Silvio Maric, Robert Prosinecki e Mario Stanic e os atacantes Ardian Kozniku, Petar Krpan e Goran Vlaovic.

