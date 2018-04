Chefs da nossa terra, filmes com a nossa gente no Cine Gourmet 2018. Hotel Casa da Montanha anuncia a programação da 12ª temporada do projeto que une o melhor da alta gastronomia e da sétima arte

​​Gramado, na Serra Gaúcha, um dos melhores destinos turísticos do Brasil, conquista milhares de turistas e visitantes anualmente pela incrível variedade de belezas naturais, o clima europeu, a qualidade hoteleira e gastronômica. Entre os principais empreendimentos da cidade, o Hotel Casa da Montanha (Av. Borges de Medeiros, 3166), que possui a tradição de receber e servir bem, anuncia a 12° temporada do Cine Gourmet, um dos principais eventos do calendário cultural/gastronômico da região das hortênsias. Combinando turismo, cultura, alta gastronomia e cinema a primeira edição do projeto será realizada em abril, no próprio hotel. Neste ano, o tema será “Chefs da nossa terra, filmes com a nossa gente” e irá valorizar as produções cinematográficas nacionais e os sabores brasileiros.

Durante 2018, o Cine Gourmet terá quatro edições, com a primeira em abril, entre os dias 20 e 22 de abril. O projeto, a​​o longo de cada edição, irá evidenciar na tela grande e na mesa a cultura e os sabores de cada região. Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro serão representados em esquetes teatrais, decoração temática e por chefs destes estados, especialmente convidados para cada encontro. E a magia começa com o emocionante O Filme da Minha Vida (2017), de Selton Mello, filmado na Serra Gaúcha, e com o chef Rodrigo Bellora, de Garibaldi, RS. Confira a programação completa:

De 20 a 22 de abril: O Filme da Minha Vida (2017), de Selton Mello. O convidado especial será o chef será Rodrigo Bellora, do restaurante Valle Rústico, de Garibaldi (RS)

De 15 a 16 de junho: Dona Flor e Seus Dois Maridos (2017), de Pedro Vasconcelos. O convidado especial será o chef Fabrício Lemos, do restaurante Origem, de Salvador (BA)

De 30 de agosto a 01 de setembro: Divorcio (2017), de Pedro Amorim. A convidada especial será Bel Coelho, do restaurante Dui, de São Paulo (SP)

De 19 a 21 de outubro: Rio, Eu Te Amo (2014), coo-dirigido por doze cineastas, entre eles, Fernando Meirelles, José Padilha e Carlos Saldanha. O convidado especial será o chef Rafa Costa e Silva, do restaurante Lasai, do Rio de Janeiro (RJ)

