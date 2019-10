Chega às livrarias a edição revista e ampliada do livro escrito pelo psicanalista Celso Gutfreind

“Era uma vez” é uma das frases mais ouvidas pelas crianças durante a infância antes de serem transportadas a um mundo de histórias, fantasia e imaginação. O autor deste livro, o psicanalista Celso Gutfreind, aborda os contos infantis como mediadores na terapêutica de crianças que sofrem algum transtorno psicopatológico, principalmente quando ligados a situações de abandono e separação.

O olhar de Gutfreind traz importantes reflexões para a atuação dos profissionais de saúde mental nas escolas e na clínica. O livro é o resultado de pesquisa com base teórica e prática, desenvolvida com crianças de abrigos e lares públicos na França. Sua metodologia aplicada por meio do “ateliê de contos” gerou benefícios significativos para as crianças, entre eles o estímulo às atividades de simbolização, verbalização e representação, que antes eram deficientes.

Segundo Gutfreind, os contos evocam aspectos importantes da vida das crianças, pois lhes oferecem soluções no plano da imaginação estimuladas pela narrativa. Elas se veem nos contos por meio de projeções e identificação com as personagens e conseguem, assim, expressar seus sentimentos de forma livre, seja em comentários, em desenhos ou na interpretações das histórias.

Como resultado da pesquisa, o autor constatou que os contos, além de desenvolverem nas crianças verbalizações criativas, abrem espaços internos de criatividade que podem estar relacionados à melhora da saúde mental.

Esta edição revista e ampliada de O terapeuta e o lobo é publicada pela Artmed. A obra recebeu polimentos e sintetizou alguns excessos acadêmicos sem perder sua importante base científica. Além disso, Gutfreind acrescentou novas experiências desenvolvidas desde a primeira publicação. O livro, que no decorrer dos anos ganhou notoriedade na área, é até hoje referência para estudos e trabalhos acadêmicos sobre o potencial terapêutico do conto.