A situação das mais de 40 crianças e adolescentes presos na fronteira americana com o México deve ganhar destaque no primeiro encontro de alto nível entre Estados Unidos e Brasil em território nacional desde o início do governo Temer. O vice-presidente de Trump, Mike Pence, desembarca em Brasília nesta terça-feira (26) às 7h40min e tem um encontro com Temer marcado para o meio-dia.

