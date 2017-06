Chegada do inverno deve aquecer as vendas do comércio gaúcho, segundo expectativa da CDL Porto Alegre

De acordo com o presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debus, as temperaturas baixas dos últimos dias estão contribuindo para as vendas, especialmente, de roupas, aquecedores e produtos de cama, mesa e banho.

“Sentimos que o consumo ainda está tímido neste início de inverno, mas o mercado começa a se reaquecer com a possibilidade de um frio mais intenso”, avaliou Debus, estimando que as vendas nos primeiros vinte dias do mês de junho apresentaram um resultado negativo de 2%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas estes dados são vistos com otimismo. “Considerando que 2016 teve um inverno muito mais rigoroso e que o frio veio mais cedo, logo no início de junho, ainda temos a expectativa de conseguir melhorar os resultados nos próximos dias”, observou. Segundo ele, as grandes redes, que possuem estoques mais amplos e uma diversidade maior de produtos que não são sazonais, também estão apresentando um desempenho melhor neste início da nova estação.

A venda de aquecedores de ambiente também está em alta neste período. O gerente regional da Magazine Luiza, Geovane Konrath, estima crescimento de 10% na venda destas linhas, sobre o mesmo período do ano anterior, em função da queda brusca de temperaturas e dos preços que estamos praticando”, considerou.

