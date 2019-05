Chegam ao Chile os familiares dos brasileiros encontrados mortos em apartamento 

Na noite desta segunda-feira (27), chegaram no Chile os familiares dos seis brasileiros encontrados mortos em um apartamento no país. Por volta das 22h45min (horário de Brasília), o avião com os parentes das vítimas pousou no aeroporto da capital, Santiago. Com a presença de um advogado, os familiares viajaram para fazer a liberação dos corpos, que deve ser feita por parentes de primeiro grau. Na semana passada, a família havia sinalizado a intenção de fazer um velório coletivo, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, onde quatro das seis vítimas moravam. No entanto, ainda não há confirmação sobre quando o traslado para Santa Catarina será feito.

Deixe seu comentário: