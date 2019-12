Magazine Cher afirma que virá ao Brasil em breve

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Cher veio ao Brasil em 2015 para a cerimônia do baile de gala da amfAR, mas não se apresentou na ocasião Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Cher escreveu um tuíte na quinta-feira (19) que surpreendeu os fãs brasileiros. A cantora pop deu a entender, através da rede social, que pretende vir ao Brasil para shows em 2020. Na publicação, ela confirma uma ida à Europa em janeiro, e depois diz: “Brasil em breve”.

O jornalista José Norberto Flesch, que já antecipou outros shows anteriormente, confirmou em seu Twitter que a cantora está negociando as apresentações no País. Cher veio ao Brasil em 2015 para a cerimônia do baile de gala da amfAR, mas não se apresentou na ocasião.

Vencedora de um Oscar, três Globos de Ouro, um Emmy, um Grammy e um disco de ouro nas últimas cinco décadas, Cher consegue manter seu público mais maduro e alcançar até os mais jovens.

“Parece que tenho vários novos fãs, jovens. É algo grandioso. Honestamente não esperava”, disse. A cantora, cujo nome verdadeiro é Cherilyn Sarkisian, nasceu na Califórnia em 1946. Tem ascendência armênia, pelo lado do pai, e europeia e cherokee, pelo lado de sua mãe.

