Cherini vai coordenar bancada gaúcha pelo quarto ano

Pela quarta vez, os integrantes da bancada federal gaúcha – 31 deputados federais e 3 senadores – decidiram eleger o deputado Giovani Cherini para a coordenação do grupo. Nos últimos três anos, Cherini tem conseguido consensos importantes na definição de emendas de bancada e em outros temas do interesse do Rio Grande do Sul.

Projeto dá mais tempo para deficiente fazer prova para CNH

Pessoas com deficiência poderão ter tempo adicional na prova teórica para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, caso o Projeto de Lei 9284/17 seja aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta apresentada pelo deputado Pepe Vargas (PT) nesta semana, altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e busca assegurar condições mais justas para as pessoas com deficiência.

Intervenção leva Temer ao topo de citações nas redes sociais

Só se fala em intervenção na segurança do Rio e em Michel Temer. É o que diz um estudo realizado pela Fundação Getulio Vargas. A intervenção federal no Rio de Janeiro fez com que as menções ao presidente Michel Temer nas redes sociais dominassem a discussão sobre segurança pública na última semana. Graças a esse protagonismo, o presidente superou o volume de menções no Twitter em comparação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ). Enquanto Temer foi citado 439.634 vezes de 15 a 21 de fevereiro, Lula recebeu 330.949 menções e Bolsonaro, 289.737.

Projeto considera MST e MTST organizações terroristas

O deputado Jerônimo Goergen (PP) apresentou um projeto de lei à Câmara dos Deputados que classifica o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) como grupos terroristas; segundo ele, sua proposta visa coibir atos que “ultrapassam o limite constitucional” cometidos por membros dessas organizações.

Outro projeto desapropria terra de fazendeiro que se defender

É de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA), a inacreditável PEC (proposta de emenda à Constituição) 376/17 que expropria, sem direito à indenização, propriedades onde houver a utilização de milícia armada para os proprietários se defenderem de invasões. A proposta prevê ainda que essa expropriação se dará, sem prejuízo de outras sanções legais.

Onyx orientando Bolsonaro

Esta coluna já havia registrado, há duas semanas, que são cada vez mais constantes as reuniões do pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro com dois deputados federais: o gaúcho Onyx Lorenzoni (DEM) e o catarinense Esperidião Amin (PP). A viagem que Bolsonaro está realizando à Ásia, para contatos com empresários e integrantes de universidades, foi organizada por Onyx, sem ônus para a Câmara dos Deputados.

