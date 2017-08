Chevrolet anuncia recall de 164 mil unidades da Spin no Brasil

A Chevrolet anunciou nesta quinta-feira (31) um recall de 164.840 unidades da Spin, modelos 2013 a 2018, em razão de um problema na grade de entrada de ar abaixo do para-brisa, que pode ocasionar incêndio. O chassis envolvidos são DB100001 a JB152762.

De acordo com o comunicado, existe a possibilidade de entrada de água no compartimento do motor. Em grandes volumes, a água pode atingir a caixa de fusíveis e relés com possibilidade de curto-circuito. Nesses casos remotos, o motor de partida pode ser acionado repetidamente com possibilidade de incêndio e movimentação involuntária em modelos com transmissão manual.

A Chevrolet vai instalar gratuitamente uma vedação adicional na grade, o que deve levar cerca de 25 minutos. O serviço deve ser agendado em uma concessionária ou oficina autorizada.

Importância do recall

Não existe recall por defeito que não seja importante. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o chamado deve ser feito quando houver um defeito de fabricação que coloque em risco a vida do usuário.