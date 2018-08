Chevrolet lança S10 Midnight na Expointer

Após receber a Certificação Internacional Energy Star, concedida pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S.Environmental Protection Agency, em sua fábrica de Gravataí, Rio Grande do Sul, a Chevrolet agita o Estado mais uma vez. A marca é um dos destaques da 41ª edição da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina que acontece em Esteio até o dia 2 de setembro.

“A presença da Chevrolet na Expointer faz parte da nossa estratégia em mostrar ao consumidor a real capacidade da S10 e do Trailblazer para enfrentar obstáculos severos, além de muito conforto na cidade”, revela Hermann Mahnke, diretor de Marketing da Chevrolet.

Durante a Expointer, a Chevrolet comercializa toda sua linha de veículos de passeio e utilitários, entre eles o Novo Spin em condições especiais para produtores rurais e empresas. As grandes estrelas do estande da marca é a S10 Midnight e o SUV Trailblazer, que ganham novas tecnologias de conforto e conveniência.

S10 Midnight

A S10 Midnight segue uma nova tendência de estilo: a dos veículos totalmente pretos, incluindo carroceria, frisos e acabamentos, que a deixam com aspecto mais esportivo e provocador.

Destaque para a silhueta única da picape, de aspecto mais fluído por conta do teto plano prolongado pelo Santo Antônio esportivo, já o protetor de caçamba envolvente deixa a caçamba mais alta.

A S10 Midnight é caracterizada externamente pelos seguintes itens visuais:

• Grade frontal e logos Chevrolet em preto

• Carroceria com pintura metálica Ouro Negro

• Santo Antônio e capota marítima igual ao da versão High Country

• Rodas aro 18 com acabamento escurecido acetinado

• Faróis com DRL em LED

• Emblemas Midnight nas portas dianteiras e na tampa traseira

O acabamento interior da Midnight também traz elementos exclusivos, como os revestimentos do teto e das colunas em cor escura, para trazer mais esportividade também à cabine. Eles combinam com o tecido Jet Black dos bancos e com os detalhes em preto brilhante do painel.

O nome da edição também vem grafado em uma placa de aço escovado posicionada no friso que leva à maçaneta internas das portas dianteiras.

A S10 Midnight vem equipada com motor 2.8 TurboDiesel de 200 cavalos de potência, transmissão automática de seis marchas sequenciais, sistema 4X4, controles eletrônicos de estabilidade e tração e assistente de partida em rampas, que não permite que o veículo recue em saídas íngremes.

Posicionada entre as versões intermediárias LT e LTZ, a edição Midnight traz uma ampla lista de itens de série relacionados à segurança, conforto e conectividade, como direção elétrica progressiva com revestimento premium e ajuste de altura, freios ABS com assistente de frenagem de urgência, faróis e lanternas de neblina.

Inovações na linha 2019

Entre as inovações na linha 2019 da S10 estão os sistemas de controle eletrônico de estabilidade e de tração estendidos também para as versões de entrada LS, Advantage e LT, enquanto a High Country ganha airbags laterais e de cortina. Já as configurações mais sofisticadas, equipadas com rodas de alumínio aro 18, passam a trazer o estepe na mesma especificação.

Segurança é destaque na S10, que é protagonista em diversas tecnologias, como o alerta de colisão frontal, alerta de mudança involuntária de faixa, resposta automática em caso de acidente, monitoramento de rota, entre outras.

Exclusiva dos modelos a diesel com transmissão automática da S10 e do Trailblazer, o sistema CPA (Centrifugal Pendulum Absorber) ajuda a reduzir os níveis de ruído e de vibração a patamares similares aos de automóveis de luxo.

Além do CPA, a S10 diesel ganhou nova calibragem do motor 2.8 turbo (200 cv de potência e 51 kgfm de força) e da transmissão de seis marchas, além da adoção de um sistema de gerenciamento elétrico mais moderno.

Com as evoluções mecânicas promovidas a picape é capaz de rodar na versão 4×2 média de 10,8 km/l em perímetro rodoviário e de 8,8 km/l em perímetro urbano, de acordo com dados do Inmetro. Com isso, a autonomia máxima da picape subiria para 864 km, o que equivale a economia de um tanque de combustível (80 litros) a cada 8.000 quilômetros, aproximadamente.

A velocidade máxima é de 180 km/h, enquanto a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 10,3 segundos, ou 0,6s mais rápido que o modelo anterior. A S10 também é a maior do segmento, com até 5,40 metros de comprimento. Já a capacidade de carga é de aproximadamente 1,1 tonelada.

A S10 conta com seis versões de acabamento (LS, Advantage, LT, Midnight, LTZ e High Country), três opções de cabine (simples, dupla e chassis cab), duas de motorização (2.8 TurboDiesel e 2.5 SIDI Flex), dois tipos de transmissão (manual e automática, ambas de seis velocidades), além de dois tipos de tração (4×2 e 4×4 com reduzida).

Linha 2019 do Trailblazer

O Trailblazer é o primeiro SUVs da Chevrolet a chegar às concessionárias como linha 2019. A versão 2.8 Turbo Diesel vem equipada com uma tecnologia inovadora presente no sistema de propulsão. É o CPA (Centrifugal Pendulum Absorber), que ajuda a reduzir os níveis de ruído e de vibração do SUV.

O sistema otimiza o acoplamento da transmissão em rotações mais baixas, proporcionando a sensação de melhor aceleração e retomada de velocidade. Isto ocorre pelo fato de o veículo responder mais prontamente aos comandos do pedal do acelerador.

Com as evoluções mecânicas promovidas no Traillazer Turbo Diesel, o veículo agora é capaz de rodar média de 10,5 km/l em perímetro rodoviário e de 8,4 km/l em perímetro urbano, de acordo com dados do Inmetro.

Com isso, a autonomia máxima do SUV sobe para cerca de 800 km, equivalente a 106 quilômetros adicionais de autonomia a cada abastecimento completo.

Vale ressaltar outros dados de desempenho. A velocidade máxima é de 180 km/h, enquanto a aceleração de 0 a 100 km/h agora é feita em 10,4 segundos, 0,2 segundo mais rápido do que o modelo anterior. Já a versão 3.6 V6 (279 cv de potência e 35,7 kgfm de força) é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos.

O SUV de luxo da Chevrolet traz três fileiras de assentos em diferentes níveis de altura, proporcionando ótima visibilidade para todos os sete ocupantes. Mesmo quem vai acomodado na parte traseira conta com sistema de climatização individual e ajustável.

Pista off-road para avaliações

O público da Expointer poderá conhecer todas as novidades da S10 e do Trailblazer em uma exclusiva pista off-road. Lá, os clientes poderão conferir as evoluções mecânicas e estruturais, como os novos conjuntos de suspensão e de freios, os novos sistemas de controle de vibrações e de ruídos. Poderão testar ainda o conforto da direção elétrica inteligente e toda a potência dos motores 2.8 TurboDiesel (200 cv) e 2.5 Flex (206 cv).

Outros destaques são os controles eletrônicos de tração (TC) e de estabilidade (EPS) e os assistentes de partida em rampas (HSA) e o de descida (HDC). Enquanto o assistente de partida em rampas não permite que o veículo recue em saídas íngremes; o assistente de descida controla a velocidade em descidas íngremes sem a necessidade de intervenção do motorista, proporcionando maior controle do veículo.

Conectividade total

O Chevrolet S10 e o SUV Trailblazer se destacam ainda pela sofisticação e pelos itens de segurança e sistemas de conectividade total, como o multimídia MyLink (compatível com Android Auto e Apple CarPlay) e o OnStar, que oferece serviços de emergência, segurança, navegação, concierge e diagnóstico avançado ao toque de um botão no veículo ou por meio de aplicativo para smartphone.

O público poderá testar o inovador OnStar. Sistema avançado que oferece ao motorista mais de 20 serviços de Emergência, Segurança, Navegação, Concierge e Conectividade em um patamar jamais visto no mercado automotivo nacional.

Serviço

Evento: 41ª Expointer

Data: Até 02 de setembro de 2018

Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil – Esteio – Rio Grande do Sul

Site: www.expointer.rs.gov.br

