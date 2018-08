Chico Lisboa promove encontros sobre Arte Contemporânea

A Associação Chico Lisboa está com inscrições abertas para duas atividades no mês de agosto. Conversas sobre o que é Pós-Verdade com Moysés Pinto Neto, no dia 21 de agosto, das 14h30 às 16h30, e o curso Por falar em Arte Contemporânea, ministrado por Maria Helena Bernardes, nos dias 23 e 30 de agosto, das 14h30 às 17h30.

Maiores informações na sede da Chico Lisboa, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, ou pelos canais de comunicação da entidade: www.chicolisboa.com.br , chicolisboa@chicolisboa.com.br ou (51) 3224.6678.

Deixe seu comentário: