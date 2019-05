Chico Lisboa promove série de encontros sobre Arte Primeiro evento acontece no dia 23 de maio na sede da associação

A Chico Lisboa inicia na semana que vem uma série de encontros intitulados “Conversa sobre Arte na Chico Lisboa”. O objetivo maior é estimular as discussões sobre Arte e compartilhar experiências de profissionais da nossa cidade.

O primeiro encontro acontece no dia 23 de maio, das 15h às 17h, com a galerista Regina Galbinski Teitelbaum e a artista visual Rosali Plentz na sede da Chico Lisboa (Travessa Venezianos, 19 – Cidade Baixa). As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas até o dia 22 por telefone (51) 3224-6678, por e-mail chicolisboa@chicolisboa.com.br ou no local.

Durante o ano outros eventos neste formato serão realizados com a participação de curadores, professores de arte, artistas, estudantes e com profissionais de áreas transdisciplinares.

Regina Galbinski Teitelbaum é graduada em arquitetura em1982 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com Especialização em Desenho Urbano pelo PROPUR/PROPAR-UFRGS, realizou diversos projetos nas áreas de edificações e de arquitetura de interiores durante quinze anos com trabalhos publicados em revistas especializadas como na Revista Projeto e recebeu prêmio pelo projeto arquitetônico do Sinduscom-RS. Desde 1996, dirige a Gravura Galeria de Arte onde exerce administração e curadoria de diversas exposições. A galeria conta dom duas salas de exposições além de espaço para oficinas de arte.

Rosali Plentz é graduada em licenciatura plena em Educação Artística pela Universidade de Caxias do Sul, RS. Realizou diversos cursos de aperfeiçoamento teórico e prático com professores como Fernando Baril, Renina Katz, Carlos Fajardo, Thomas Ianelli, Ubirajara Ribeiro, Walter Zanini, Annateresa Fabris, Teixeira Coelho, Armindo Trevisan, Diana Domingues, Ricardo Basbaum entre outros. Desde 1977 participa de coletivas e salões, tendo obtido o segundo prêmio em pintura no I Salão de Arte da Cidade de Montenegro, RS, 1981. Foi indicada ao Prêmio Açorianos em desenho em 2007. Residiu em Caxias do Sul, Campinas e São Paulo. Atualmente trabalha e reside em Porto Alegre.

A Associação Chico Lisboa fica na Travessa Venezianos, 19 – Cidade Baixa, em Porto Alegre/RS.

