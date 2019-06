Chile debate projeto de lei para permitir eutanásia

O Congresso do Chile, nas próximas semanas, debaterá projeto de lei de eutanásia, que foi aprovado recentemente na primeira instância de uma comissão parlamentar. Além da eutanásia, texto inclui a liberação do suicídio assistido, e a via livre para que jovens entre 14 e 18 anos tenham direito a essa opção, desde que com o consentimento dos pais.

A proposta é do Partido Liberal, e permite eutanásia em três situações: doença terminal ou sofrimento físico e sofrimento psicológico intolerável. O presidente do país, Sebastián Piñera, de centro direita, é a favor da legislação. De acordo com Piñera, parece justo e razoável respeitar o desejo de alguém morrer bem.

Atualmente no Chile, existe uma lei que permite pacientes terminais recusem tratamento caso sejam informados de que os procedimentos apenas prolongariam a vida de modo artificial, entretanto pedir o desligamento das máquinas ou uma injeção letal ainda é proibido.

