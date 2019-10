Chile diz que a final da Libertadores está mantida em Santiago

A ministra de Esporte do Chile, Cecilia Pérez, afirmou nesta quarta-feira (30) que a final da Copa Libertadores está mantida em Santiago. O jogo entre Flamengo e River Plate (ARG) acontecerá no dia 23 de novembro, no estádio Nacional.

A entrevista de Pérez foi convocada após o governo chileno ter anunciado que o país não irá mais realizar o fórum da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), ainda em novembro, e a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas de 2019 (COP-25), já no mês de dezembro.

As desistências puseram em dúvida a possibilidade de o país garantir a segurança do torneio continental. Protestos contra a desigualdade social tomaram as ruas do país há quase duas semanas, em movimentos que começaram a partir do aumento da passagem de metrô e abarcaram outras questões nos dias seguintes.​

“Após reunião com o presidente do Comitê Olímpico [do Chile] e com o presidente [Alejandro] Domínguez [da Conmebol], ratifiquei nossa firme vontade e compromisso de realizar esta final no Chile”, disse a ministra.

A Conmebol se manifestou logo em seguida, pelas redes sociais. “Agradecemos o compromisso do governo do Chile para garantir as condições de segurança para a celebração da final única da Libertadores 2019. A final é a celebração do futebol com e para o público chileno. Seguimos avançando.”

Apesar do tom adotado oficialmente pela confederação sul-americana, a afirmação de Cecília Pérez não é suficiente para tranquilizar inteiramente os dirigentes da entidade, que ainda consideram possível o agravamento dos protestos nos dias anteriores à final da Libertadores.