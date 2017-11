O governo da Argentina impediu que o ex-pugilista norte-americano Mike Tyson, 51 anos, desembarcasse no país nessa sexta-feira, devido aos seus antecedentes criminais por estupro nos Estados Unidos. No dia anterior, ele havia sido barrado no Chile, onde seria o mestre-de-cerimônias do evento Space Awards, que premia os melhores filmes de ação.

