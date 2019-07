Chile e Peru se enfrentam no último jogo da Copa América na Arena

O duelo entre Chile e Peru, que acontece nesta quarta-feira (3), às 21h30, será o último jogo da Copa América que a Arena do Grêmio receberá. A capital gaúcha está mobilizada e concentrou esforços de segurança, de estrutura e de mobilidade para receber torcedores, turistas e delegações. O estádio foi palco de cinco partidas da competição, sendo três delas na fase de grupos, uma nas quartas de final e essa da semifinal.

O Consulado do Peru estima que mais de cinco mil peruanos venham a Porto Alegre ver o jogo. Para reforçar o apoio, muitos colorados também devem ir ao estádio incentivados pela presença do centroavante Paolo Guerrero, ídolo nacional e que atua pelo Inter. Pelo lado chileno, a atração é o atacante Eduardo Vargas, velho conhecido dos gremistas.

A seleção chilena é uma das favoritas para o título da competição. Já a seleção peruana, desacreditada por todos, está mostrando para o que veio e pode dar trabalho ao adversário. Os chilenos entram nesta fase motivados depois de terem eliminado a Colômbia nos pênaltis. Assim, nesta edição da Copa América, o Chile contabiliza uma derrota, dois triunfos e um empate. Já os peruanos entram nesta meia final motivados depois de terem eliminado o Uruguai, também nas penalidades. Deste modo, o Peru chega até aqui depois de dois empates, uma vitória e uma derrota.

Histórico jogos na Arena do Grêmio

15 de junho : Venezuela x Peru

20 de junho : Uruguai x Japão

23 de junho : Catar x Argentina

27 de junho : Brasil x Venezuela

3 de julho : Chile x Peru

Ingressos

Ainda há ingressos disponíveis para o confronto, com valores entre R$ 290 e R$ 590, ou meia-entrada. No entanto, ainda podem ser liberados bilhetes com valores menores.

